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Tarihi kent Safranbolu kısıtlamada hayalet şehre döndü

Korona virüs ile mücadele kapsamında, 81 ilde 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tarihi evleri ile ünlü Safranbolu sokakları, 56 saatlik kısıtlama ile adeta hayalet şehre döndü.


Yerli ve yabancı turistlerin özellikle hafta sonu yoğun ilgi gösterdiği tarihi kent Safranbolu'da, 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası binlerce insanın uğrak noktası olan Safranbolu'nun tarihi, kültürel sokakları bomboş kaldı. Tarihi bölgedeki sessizlik drone ile havadan görüntülendi. Eski çarşı bölgesinde han, hamam ve konakların bulunduğu sokaklarda ise bu kez insanlar yerine kedilerin gezmesi dikkat çekti.

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