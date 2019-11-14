Tarihi kent Safranbolu'da yangın dolapları tahrip edildi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından ulaşımın zor olduğu mahallelere yerleştirilen yangın dolapları kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Safranbolu'da itfaiye araçlarının ulaşımının zor olabileceği, esnafların ve trafiğin yoğunluğu olduğu, gerektiğinde anında müdahalede bulunabilecekleri ve zaman kazanmak amacı ile yerleştirilen yangın dolapları tahrip edilmeye başlandı. Kapaklarının açılmaya zorlandığı yangın dolaplarının tahrip edilmesini gören itfaiye ekipleri şaşkınlık yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahrip sonrası ekipler inceleme çalışması başlattı.