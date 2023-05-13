Tarihi kentte canlı kukla gösterisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen proje kapsamında yürütülen “Kukla Yapım Atölyesi” çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi sokaklarında “Öğrenci İnteraktif Kukla Performansı” ve “Üç Günlük Dünyada Bir Muhsin Bey” sergilendi.

Yürütücülüğünü KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir'in, araştırmacılığını Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çanakçı Çavdur ve eğitmen kukla sanatçısı Cansu Akdeniz'in yaptığı, “Performans Çalışmalarında Öğrenci Algısının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” Projede 12 öğrenci yer aldı.

10 gün süren atölye çalışmalarında karakterlerin belirlenmesi, hikayeyi beden ile canlandırma, karakter çizimlerinin kukla olarak teknik analizleri, çamur ile karakter kafa çalışması, kağıt tutkal çalışma, papier mache çalışması, beden için sünger ile çalışma, kukla birleşim süreci, kostüm ve boyama süreci, interaktif çalışma sürecine hazırlık gibi aşamalar ele alındı.

Projede yer alan 12 öğrenci, Kukla Yapım Atölyesinde 10 gün süren yoğun çalışmanın ardından tasarladıkları kuklalar ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi sokaklarında performansı sergiledi. Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir, Etnomüzikolog Gabriel Meidinger ve kukla sanatçısı Cansu Akdeniz ve 12 öğrencinin sergiledikleri performans, Tarihi Çarşı'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken izleyenlere keyifli anlat yaşattı.

Dr. Öğretim Üyesi Asuman Özdemir, sergiledikleri performanstan ötürü çok mutlu olduklarını dile getirerek, “Sonunda bitirdik ve tüm çalışmalarımızın sonuçlarını gördük bence güzel oldu. Umarım herkes de eğlenmiştir diye düşünüyorum. Öğrenciler heyecanlandılar, ilginç geldi” dedi.

Proje araştırmacısı ve eğitmeni kukla sanatçısı Cansu Akdeniz ise iki hafta süren çalışmanın sonucunda Tarihi Çarşı'da performanslarını sergilediklerini söyleyerek, “Herkesin kuklası çok güzeldi. Özellikle öğrenciler, performans için doğaçlamaya çok açık haldeler. Daha sonrasında biraz daha geliştirebilirler. Ama bugün için hepsi çok güzeldi, insanlar çok beğendi. Çok gerçekçi olmalarının yanı sıra herkesin çok ilgisini çekiyor” diye konuştu.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de büyük bir emek ve özveri ile Kukla Yapım Atölyesinde çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, atölye süresince keyifli ve eğlenceli bir zaman geçirdiklerini belirtti. Performanslarını izlemeye gelen vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarına dikkati çeken öğrenciler, atölyenin sürdürülebilir olmasını temenni ettiklerini belirtti.