Tarihi kentte "Çikolata Müzesi" açıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla düzenlenen 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında "Çikolata Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, müzenin Safranbolu'da yeni bir destinasyon olduğunu söyledi.

Safranbolu aşkının çikolata aşkıyla bir araya geldiğini ifade eden Ürkmezer, "Böyle başlangıçlarda en güzel şey, insanın hayalindekinin, yıllardan beri tasavvur ettiği ve canı gönülden bağlı olduğu şeyleri hayata geçirdiğini görmek çok güzel. Burada misafirler olarak bizler mutluyuz ama Mesut Kırımlı ve onuna beraber bu işletmeyi ve müzeyi faaliyete geçiren arkadaşlarımız en mutlulardır. Gerçekten çikolatanın şehir ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olacağını biliyorum" dedi.

İşletmenin sahibi Mesut Kırımlı da Milli Eğitim Bakanlığında teknik öğretmen olarak çalıştığını, daha sonra Belçika'ya gittiğini, işçilik, teknikerlik, mühendislik yaptığını belirtti.

Belçika'nın dünyanın çikolata başkenti olduğunu aktaran Kırımlı, şöyle konuştu:

"Belçika'da çikolata akademisinde 2014 yılında okulumu biricilikle bitirerek Belçika birinciliğini kazandım. Bunları yaparken de güzel sanatlarla ilgi içerisinde oldum. Benim bir önemli yanımda gastronomi. Yüzde 100 kakaoyağı içeren çikolata Allah'ın bizlere bahşettiği muhteşem bir gıda. Kalp dostu, damar dostu, ciltte gençleştirici özelliği var, çocuklarda fiziksel gelişimi tetikliyor ve matematiksel zekayı artırıyor. Aslında kokusu bile insanları mutlu etmeye yetiyor. Hep çikolatadan bir şehir hayal ettim ve bu şehirde bence Safranbolu olmalıydı. İstedim ki, Safranbolu'ya gelen konuklar burada daha çok vakit geçirsin, çünkü benim Safranbolu'm dünyanın en güzel şehirlerinden biri."

Konuşmaların ardından dua edilirken, Karabük Vali Yardımcısı Barboros Baran, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer katılımcılar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından katılımcılar "Çikolata Müzesi"ni gezdi.

Çikolata Müzesi

"Safranbolu Çikolata Müzesi" Belçika'da yaşayan Mesut Kırımlı tarafından 4 ayda 4 ton çikolata harcanarak yapıldı.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iiyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu'nun han, hamam, konak ve cami gibi Osmanlı eserlerinin 1/10 ölçeğinde çikolatadan yapılan minyatür eserler, müzede sergilenmeye başlandı.

Çikolata Müzesi'nde; Kent Tarihi Müzesi, Cinci Han, Cinci Hamamı, Saat Kulesi, Lütfiye (Kaçak) Camisi, İncekaya Su Kemeri, İzzet Mehmet Paşa Camisi, Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Ulu Camii, Safranbolu evi ve çikolatadan yapılmış havuz yer alıyor.