İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi kentte kar temizleme çalışması

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ekipler, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Safranbolu Belediyesi ekipleri, 3 vardiya halinde görev yapıyor.


Çok sayıda araç ve tuzlu malzeme ile çalışmalara başlayan ekipler, Safranbolu'da ulaşımın aksamaması için çalışırken, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de çalışmaları yakından takip etti.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz 3 vardiya halinde aralıksız çalışıyor. Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'nin de bizzat, yakından takip ettiği ve kar yağışı ile birlikte başlayan kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız halen devam etmekte. Amacımız, vatandaşlarımızın hayatlarını her hangi bir zorluk yaşamadan devam ettirebilmeleridir" denildi.


Açıklamada, vatandaşların olası bir acil durumda 153 nolu telefondan halk masası birimine ulaşabilecekleri bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.