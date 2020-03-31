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Tarihi kentte pazar yeri düzenlemeleri yapıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda pazar yerlerinde düzenleme çalışmaları yapıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda pazar yerlerinde düzenleme çalışmaları yapıldı.


Safranbolu Belediyesi Zabıta Ekipleri, İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda pazar yerlerinde gerçekleştirilecek düzenleme için ön çalışmalarını yaptı. Genelge kararınca Pazar yerlerinden giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan malzemelerin satışına izin verilmezken, pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe kuralı uygulanacak.


Zabıta ekipleri tarafından yapılan açıklamada, “Pazar yerlerine 65 yaş üstü pazarcıların ve alışveriş yapacak kişilerin gelmemeleri, ayrıca çocukların pazar yerlerine getirilmemesi, yoğunluğun az olması için mümkün oldukça aileden bir kişinin pazara gelmesi ve ihtiyaçlarını görüp hızlı bir şekilde pazar yerinden ayrılmaları önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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