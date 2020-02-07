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Tarım Müdürlüğü ile BAKKA arasında sözleşme

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesi sözleşmesi imzalandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) arasında "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesi sözleşmesi imzalandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İyi Tarım Uygulamaları Kapsamında Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği" projesi sözleşmesi Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz tarafından imzalandı.


Müdürlükten yapılan açıklamada, Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk uygulamaları ve istihdam edilebilirlik odağında hazırlanan projede, Karabük ilinde kullanılmayan tarım arazilerinin modern tarım teknikleri ile kullanılabilir hale getirilerek kırsalda kadın ve genç istihdamının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.


Açıklamada, projenin toplam bütçesinin 1 milyon 895 bin 827,90 lira olduğu, 1 milyon 706 bin 245,11 lira hibe desteği alınacağı kaydedildi.

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