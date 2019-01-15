Tarlasında 120 adet mısır kabağı yetiştirdi

Karabük'ün Yenice ilçesinde esnaflık yapan Oto Ekrem lakabıyla tanınan Ekrem İnam'ın oğlu Erdal İnam, tarlasında Ankara ve Adapazarı yol güzergahında satışa sunulan mısır kabağından İsmetpaşa'daki tarlasında 120 adet yetiştirdi.

Birisi yaklaşık 25-30 kilogram gele kabağın kilogramını iki liradan satışa sunuyor. Erdal İnam, yapınca her şeyin yetiştiğini belirterek, toprağın boş bırakılmaması gerektiğini belirtiyor. Pazar sorunun olmadığını da belirten İnam; “İnsanlar bir şey üretirse, mutlaka alıcısı bulunuyor. Ben de tarlamda böyle bir işi yapabilirmiyim diye düşündüm ve iyi bir ürün almayı başardım. Herkesin, bu tür üretim yapması gerekir.Topraklarımızı boş bırakmamalıyız. Ekince, toprak ana insana bir şey veriyor.” dedi.

Tarlasında yetiştirdiği bu ürünlerin, Çaycuma-Bartın, Karabük-Ankara yolu üzerinde olduğu gibi satış yerlerinin yapılması gerektiğini de belirten Erdal İnam, bu konuda yetkililerden yardımcı olmalarını da istedi.