İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tartıştığı erkek arkadaşı ormanda bırakınca kayboldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde erkek arkadaşı ile gezmeye giden ve tartışma sonucu erkek arkadaşının ormanlık alanda bırakması sonucu kaybolan genç kızı UMKE ve AFAD ekipleri buldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde erkek arkadaşı ile gezmeye giden ve tartışma sonucu erkek arkadaşının ormanlık alanda bırakması sonucu kaybolan genç kızı UMKE ve AFAD ekipleri buldu.


Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu ilçesine bağlı Yukarı Çiftlik köyü ile Beştepeler mevkii arasında meydana geldi. R.C isimli genç kız arkadaşı N.D ile ormanlık alanda gezintiye çıktı. Bir süre gezdikten sonra kız arkadaşı ile tartışan R.C., kız arkadaşının sakinleşmesi için yanından uzaklaştı. Bir süre geri geldiğinde ise kız arkadaşı N.D.'yi bulamayan R.C., etrafta arama yapmasına rağmen bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren aramalarının ardından genç kız ormanlık alanda bulunarak jandarma ekiplerine teslim edildi.


İki genç jandarma ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.