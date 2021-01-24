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Tavuğunu yiyen tilkiye "Afiyet olsun" dedi

Karabük’te aç kalan tilki tavuklara saldırırken, tavukların sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.

Karabük'te aç kalan tilki tavuklara saldırırken, tavukların sahibi o anları cep telefonuyla kaydetti.


Aladağ mevkiinde ikamet eden Bahattin Yel, evinin önünde beslediği tavukların bağırışlarını duyarak dışarı çıktı. Yel, bir tilkinin tavuklarına saldırdığını gördü. Tilkinin tavuğunu kaptığını gören Yel, o anları cep telefonuyla kaydetti. Yel, görüntüleri çekerken, "Tilki bir tavuğumuzu daha kapıp gider. Afiyet olsun" dedi.

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