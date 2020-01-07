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TDP'den moral sineması

Karabük Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet mensuplarına moral amacıyla çocuklarıyla sinemaya götürüldü.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmi izletildi.


Karabük halkının huzur ve güvenliği için canla başla mücadele eden emniyet personelinin moral ve motivasyonunu arttırmak, aileleri ve çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, birlik ve beraberlik duygusunu daha da kuvvetlendirmek amacıyla vizyonda bulunan "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" adlı animasyon filmi izletildi.

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