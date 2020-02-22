TED Koleji'nde tam bursluluk sınavı

Türk Eğitim Derneği (TED) Karabük Koleji'nde "tam eğitim bursu sınavı" gerçekleştirildi.

TED'den yapılan açıklamada, tam eğitim bursunun, Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masraflarının karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, "Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir. TED Burs Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 50 bin öğrenci faydalanmıştır" denildi.