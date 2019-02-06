TED Koleji'nin tam eğitim bursu başvuruları 9 Mart'ta sona eriyor

Türk Eğitim Derneği (TED), "Tam Eğitim Bursu" sınav başvurularının 9 Mart'ta sona ereceğini bildirildi.

TED Karabük Koleji Müdürü Kerim Barçın, TED'in başlattığı bursun diğer burslardan farklı olarak sadece maddi destek sağlamakla kalmayıp, öğrencilerin üniversite sonuna kadar tüm eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

Barçın, TED bu yıl 91. Yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, “ 2004 yılından beri TED tam eğitim bursluluğu vermekte. Bu yılda okulumuzda 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacak. Öğrencilerin eğitim hayatı boyunca takibi yapılmakta, gelişimleri uzmanlar aracılığıyla izlenmektedir. Tam Eğitim Bursunu almaya hak kazanan öğrenciler, TED tarafından açılmış olan 25 okulda okumakta ve mezun olduktan sonra ülke genelindeki üniversitelerde eğitim almaktadır. Burs öğrencilerin tüm eğitim, servis, yemek, kitap, kırtasiye, giyim ve cep harçlıklarını karşılamaktadır. 4, 5 ve 8'inci sınıfa devam eden öğrenciler sınava başvuruda bulunabilir. Öğrencilerin başvuru yapabilmesi için, en son bitirdikleri sınıfa ait karnede yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilenler, TED tarafından açılan sınava girerler. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler TED uzmanları tarafından evlerinde ziyaret edilir. Öğrenci ve ailesi ile görüşmeler yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan ve ev ziyaretlerinde uygun bulunan öğrenciler TED'den Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanırlar. Bu sınava TED okulunda okumakta olan öğrenciler giremezler. Okulumuzdan son 10 yılda mezun olan 138 öğrenciden 42'si tıp, 45'i mühendislik ve diğeri ise öğretmenlik ve farklı bölümlere gitmiştir” dedi.

TED Koleji Müdürü Kerim Barçın, burs için sınav başvurularının 24 Aralık 2018 tarihinde başladığını ve 9 Mart 2019'de sona ereceğini ifade ederek, “Tam Eğitim Bursu sınavı 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da okulumuzda düzenlenecektir, Sınav www.ted.org.tr ve www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden online olarak yapılması gerekmektedir. Bizim okulumuzda Karabük başta olmak üzere, Bartın, Kastamonu ve Çankırı illerinden başvuru yapan öğrenciler sınava girecektir.” diye konuştu.