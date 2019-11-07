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Tedavi edilen Çinli turistler hatıra fotoğrafıyla ayrıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenen Çinli turistler tedavilerinin ardından hastane yönetim ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenen Çinli turistler tedavilerinin ardından hastane yönetim ve çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek hastaneden ayrıldı.


Tarihi Çarşı bölgesinde kaldıkları tarihi otelde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Safranbolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 12 Çinli turist ile turistlerin rehberi Uygur Türkü'nün tedavileri tamamlandı. Hastane yönetimi ve personeli turistlerle yakından ilgilenirken, turistler hastaneden ayrılırken hatıra fotoğrafı çektirildi.

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