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Tedavi edilen sutavuğu kuşu doğa salındı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaralı olarak bulunan sutavuğu kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaralı olarak bulunan sutavuğu kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı.


Safranbolu ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan sutavuğu kuşu, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Ekipler tarafından veterinere götürülen su tavuğu kuşunun ayağında ezik olduğu anlaşıldı. Veteriner tarafından tedavisi yapılan su tavuğu kuşu, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı.

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