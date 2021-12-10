TED'in Tam Eğitim Bursu başvuruları başladı

Barçın, gazetecilere yaptığı açıklamada TEB'in maddi olanakları kısıtlı, başarılı, çalışkan öğrencilere verildiğini, bunun TED'in önemli projelerinden birisi olduğunu anlattı.

Tüm eğitim bursunu kazanan öğrencilerin tüm masraflarının karşılandığını belirten Barçın, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türk Eğitim Derneği'nin başlatmış olduğu ‘10 bin genç meşale daha aydınlık Türkiye' kampanyasında başlatılan ancak maddi imkanları kısıtlı öğrencilere tam eğitim bursu vermektedir. Tam eğitim bursu kapsamında okuyan öğrenciler TED misyonu, doğrultusunda vatansever, yüksek nitelikli, çözüm odaklı, lider bireyler olarak yetiştirilmektedir. Türkiye genelinde yapılan tam eğitim bursu sınavı ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla ev ziyaretleri ile öğrenciler burs almaya kazanmaktadır. Tam eğitim bursu ile sadece okul ücretleri değil, cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır. TED okullarında eğitim gören ve mezun olan tam eğitim burslu öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca bursları devam etmektedir. Ayrıca üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşmese süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir” dedi.

Tam eğitim bursunun diğer burslardan farklı olduğunu ifade eden Barçın, burs alabilmek ve alınan bursun devam etmesi için, maddi olanakların yetersiz olmasının yanı sıra başarılı olması gerektiğini aktardı.

Barçın, burs müracaatlarının 28 Ocak 2022 tarihine kadar devam edeceğini kaydederek şunları söyledi: Başvuru yapılabilmesi için ailenin aylık gelirinin 5 bin TL'den fazla olmayacak, “2021-2022 öğretim yılında 4, 5 ve 8. Sınıfa devam ediyor olmak. Öğrencinin bitirdiği sınıfa ait yıl sonu karnesinin not ortalaması en az 85 olmak. Ailenin aylık toplam geliri en fazla 5 bin TL olanlar başvuru yapabilecekler. Başvuru yapmak isteyenler www.ted.org. tr başvurusunu yapabilecekler. Başvuru yapanlar 19 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00'da TED Karabük Kolejinde sınava girecekler.”