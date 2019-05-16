İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TED'te ‘Bilim Şenliği' düzenlendi

TED Karabük Koleji tarafından çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlayıp kişisel gelişimlerine ve birikimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla "Bilim Şenliği" düzenlendi.

TED Karabük Koleji tarafından çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlayıp kişisel gelişimlerine ve birikimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla "Bilim Şenliği" düzenlendi.


TED Karabük yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kendi deneyimlerini uygulayıp diğer okullardan gelen öğrenci ve öğretmenlerle çok keyifli vakit geçirirken, kendilerini ifade etme fırsatı buldular.


TED Kolej Müdürü Kerim Barçın, amaçlarının 4-12 yaş arası çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak olduğunu kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.