TED'te ‘Bilim Şenliği' düzenlendi

TED Karabük Koleji tarafından çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlayıp kişisel gelişimlerine ve birikimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla "Bilim Şenliği" düzenlendi.

TED Karabük yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kendi deneyimlerini uygulayıp diğer okullardan gelen öğrenci ve öğretmenlerle çok keyifli vakit geçirirken, kendilerini ifade etme fırsatı buldular.

TED Kolej Müdürü Kerim Barçın, amaçlarının 4-12 yaş arası çocukların doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, kişisel gelişimlerine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmak, sorumlu, sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip birer birey haline gelmelerine destek olmak olduğunu kaydetti.