İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tek katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Karabük’te elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Karabük'te elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.


Olay, öğle saatlerinde Kartaltepe Mahallesi İkbal Caddesi'nde meydana geldi. Yaşar Orhan isimli vatandaşa ait tek katlı bir evde elektrik kontağındaki arızadan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri çatıyı sardı. Alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alırken, kimsenin kalmadığı ev kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.