Telafi eğitimleri ile lise diploması alan iki torna ustasının hedefi üniversite

Karabük'te Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olan iki torna ustası, girdikleri telafi derslerini başarıyla tamamlayarak lise diploması almaya hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mesleki Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslarda ustalık ve kalfalık belgesi alan ortaokul mezunlarına mesleki ve teknik lise diploması alma şansı tanınmıştı. Bu kapsamda Karabük Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen telafi eğitimlerinin tamamlanması ile mezuniyet töreni düzenlendi. Mesleki Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptıran Ercan Taşkıran (40) ve Hüseyin Kül (45) da telafi derslerini başarıyla geçerek mezun olup, lise diploması almaya hak kazandı. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, okul müdürü, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, “Bugün burada mezuniyet töreni yapmamız çok kıymetli. Hepimizin malumu geçen sene mart ayında başlayan salgın süreci. Bu salgın sürecinden en çok etkilenen tabii ki sağlık camiası ve akabinde de eğitim camiamız oldu. Eğitim camiası olarak biz yöneticiler, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz çok zorlu bir süreç yaşadı” ifadelerini kullandı.

Akbaş, Karabük'ün akademik başarıda çok önemli bir yeri olduğunu belirtti. Konuşmanın ardından öğrencilere diplomaları İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Diplomasını alan Ercan Taşkıran, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada Karabük Belediyesi'nde tornacı olarak çalıştığını belirterek, “Lise belgesi almak için tornacı belgelerimizle, ustalık belgelerimizle meslek merkezine başvurduk. Sınavlara girdik ve başarılar elde ettik. Bundan dolayı diplomamızı almış bulunmaktayız. Burada emeği geçen arkadaşlarımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir fırsatın verilmesi ile çocuklarımıza örnek olduk. Üniversite sınavına da girdik. Devam edebilirsek bakacağız” dedi.

Taşkıran, mezuniyet cübbesi giyip kep takmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

“Belli bir yaştan sonra insan pişman oluyor”

Dersleri başarı ile tamamlayarak lise diplomasını alan Hüseyin Kül ise, “Uzun yıllar bu diplomayı almak için bekledik. Ortaokul bitti, biz usta eğitici belgesi olan arkadaşlarız. Devletimiz bize böyle bir hak tanıdı. Sınavlara girdik başarılı olduk. Diplomayı almaktan gerçekten gururluyum” dedi.

Ortaokul sürecinin ardından okumadığına pişman olduğunu aktaran Kül, “Büyüklerimiz okuyun dediler ama genç olduğumuz için biz dinlemedik. Belli bir yaştan sonra insan pişman oluyor okumadığı için. Demek ki bazı şeyler yeri ve zamanını bekliyor” diye konuştu.

Üniversite sınavına oğlu ile birlikte girdiğini dile getiren Kül, makine veya otomotiv mühendisliği okumak istediğini söyledi.