Temel Spor Eğitimi için açılış töreni düzenlendi

Grup Temel Spor Eğitimi'nin açılışı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile geleceğin şampiyon sporcuları tespit edilmeye devam ediliyor. Çocukları ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla, geçen sene mayıs ayında başlatılan projeyle adım adım Türkiye'nin spor altyapı haritasını oluşturmak hedefleniyor. Merkezde 2 bin 500 kişilik Spor Salonunda 100 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen açılış seremonisi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Seremoni'de konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızın ortak düzenlemiş olduğu Yetenek Taraması Projemizin 3. yılına girmiş bulunmaktayız. Yetenek Taraması Projemizle 2017-2018 yılında 181, 2018-2019 yılında 227 sporcumuz yetenek testinden başarıyla geçmiştir. Karabük ilimizde 3.sınıfa giden toplam 5000 öğrencimiz yetenek testi taramasına katılmıştır. Buraya gelen öğrencilerimi testlerden geçerek derece elde etmiş olan öğrencilerimizdir. Başarılı olan öğrencilerimiz yıl boyunca antrenman programlarına göre antrenörlerimiz eşliğinde çalışmaya devam edeceklerdir. Ailelerimizi de çocuklarını buralara kadar getirip ilgilendikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış seremonisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları antrenörler ve veliler katıldı.