Temiz ve sağlıklı Safranbolu için çalışmalar sürüyor

Kentin tüm mahallelerinde yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çöp konteynerleri ve çevresini yıkarken, mahallelerde de kar sonrası arda kalan tuz kalıntıları sebebiyle yol yıkama çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Kentimize yakışır bir şekilde en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz tüm mahallelerde evsel atıkların toplanmasından yol yıkama çalışmasına, çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmesine kadar tüm çalışmalar herhangi bir aksaklığa yer verilmeden gerçekleştiriliyor. Meydanlar, parklar, pazaryerleri ve ana arterler düzenli olarak yıkanıyor. Temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor” denildi.