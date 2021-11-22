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Temizlediği silah ateş alan polis memuru yaralandı

Karabük’te polis memuru Orhan Baltacı temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Karabük'te polis memuru Orhan Baltacı temizliğini yaptığı silahının ateş alması sonucu bacağından yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay Yenişehir Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerindeki lojmanlarda meydana geldi. İddiaya göre Orhan Baltacı isimli polis memuru silah temizliği yaparken namluda unutulan merminin ateş alması sonucu sol bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polisin sağlık durumunun iyi olduğu ve ameliyata alınacağı öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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