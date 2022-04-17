Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Karabük'te teravih namazına giden kadına yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cip çarptı. Çarpma sonrası ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Balıklarkayası Kavşağı'nda meydana geldi. Çalıştığı yurttan çıkıp teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç'a (54) Karabük istikametinden Safranbolu'ya seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C. kullandığı 78 AAH 478 plakalı ciple çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cip çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.