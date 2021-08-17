İhlas Haber Ajansı

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Ters şeritte ilerleyen minibüs trafiği tehlikeye attı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde minibüs sürücüsünün ters yönde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüs sürücüsünün ters yönde giderek trafiği tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.


Olay, Karabük-Kastamonu karayolu Yazıköy köyü mevkiinde meydana geldi. Yazıköy istikametine seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü ters yönde giden minibüsü fark etti.


Otomobil sürücüsünün yanında bulunan yolcu ise cep telefonu kamerasıyla akan trafiğe rağmen ters yönde giderek hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan minibüsü kaydetti.


Yazıköy köyü Kavşağı'na yaklaştığında yavaşlayan minibüsün plakasının belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

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