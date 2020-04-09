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Ters yönde giden sürücüye bin 228 lira ceza kesildi

Karabük’te ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük'te ters yönde ilerleyen aracın sürücüsüne bin 228 lira idari para cezası uygulandı.


Karabük Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde, M.G. idaresindeki 06 DJ 2782 plakalı otomobilin yapılan inceleme sonrası ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğünün tespit edildiği bildirildi. Açıklamada araç sürücüsüyle görüşülüp teyit edildikten sonra 46/2-h (Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi) maddesinden bin 228 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.

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