Ters yönden giden sürücülere ceza

Karabük'te, ters yönden ilerleyen iki ayrı sürücüye toplam 2 bin 456 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Balıklarkayası mevkisinde yakıtı azalan bir kadın sürücü, akaryakıt istasyonuna girmek için ters yöne saptı.

Ters yönde yaklaşık 300 metre ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden (KGYS) kayıtlarını inceleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri araca bin 228 lira para cezası kesti.

Safranbolu-Bartın yolu üzerinde ters yönden ilerleyen bir başka sürücü de cep telefonuyla kaydedildi.

Kastamonu'dan Karabük istikametine giden kamyon sürücüsü, Safranbolu-Bartın yolu üzerinde ters yönde ilerleyen bir aracı fark etti. Trafiği tehlikeye atarak ters yönde ilerleyen sürücünün o anları cep telefonuyla kaydedildi.

KGYS görüntülerini inceleyen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, plakasını tespit ettikleri araca bin 228 lira ceza kesti.

Öte yandan, 5000 Evler Mahallesi ile Safranbolu ilçesi Emek Mahallesini birbirine bağlayan köprü üzerinde sollama yapıp karşı şeride geçen bir sürücü araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otomobil sürücüsünün kontrolü sağlayamadığı ve karşı şeride girdiği görülüyor. Karşı şeritten gelen sürücünün ise kenara yanaşıp yol verdiği görülen görüntülerdeki otomobilin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.