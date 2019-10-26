TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Yakup Bulut
Kardemir Karabükspor: Halit, Arda Belen, Tuğrul Yavaşçı, Emre Eser, Toykan Topuz (Emre Işık dk. 83 ?), Fatih Tultak, Ömer Faruk Yılmaz (Oğuz dk. 61), Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervan, Batuhan Kurt
Bandırmaspor: Zülküf, Rıza, Birhan, Sinan, Erkan (Feyyaz dk. 46), Hüseyin, Onur, Benhur (Ali Kucik dk. 70), Rıdvan, İrfan (Doğan Can dk. 85 ?)
Goller: Hüseyin Bak (dk. 9), Sinan Akaydın (dk. 15), Benhur Keser (dk. 53) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Emre Sarı (Kardemir Karabükspor), Rıdvan Koçak, Feyyaz Belen (Bandırmaspor)