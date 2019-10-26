İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bandırmaspor: 3

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 10. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Yakup Bulut


Kardemir Karabükspor: Halit, Arda Belen, Tuğrul Yavaşçı, Emre Eser, Toykan Topuz (Emre Işık dk. 83 ?), Fatih Tultak, Ömer Faruk Yılmaz (Oğuz dk. 61), Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervan, Batuhan Kurt


Bandırmaspor: Zülküf, Rıza, Birhan, Sinan, Erkan (Feyyaz dk. 46), Hüseyin, Onur, Benhur (Ali Kucik dk. 70), Rıdvan, İrfan (Doğan Can dk. 85 ?)


Goller: Hüseyin Bak (dk. 9), Sinan Akaydın (dk. 15), Benhur Keser (dk. 53) (Bandırmaspor)


Sarı kartlar: Emre Sarı (Kardemir Karabükspor), Rıdvan Koçak, Feyyaz Belen (Bandırmaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.