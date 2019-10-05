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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Bayburt Özel İdarespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Süleyman Soyutürk, Mutlu Çiğdem, Ramazan Ufuk Avdaş


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşçı, Oğuz Eken (Barbaros dk. 62), Toykan Topuz (Emre Eser dk. 67), Doğukan Toksöz, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervan (Melih dk. 62), Batuhan Kurt


Bayburt Özel İdarespor: Alişan Şeker, Alper Tursun, Emre Şahin (Yusuf dk. 89 ?), Bilal Gülden, Haydar Deniz, Sinan Özkan, Tayyib Kanarya (Furkan dk. 86 ?), Azad Filiz, Ethem Pülgir, Muhammet Emir, İsmet Kavuştu


Goller: Tayyib (dk. 54 ve 85) (Bayburtspor)


Kırmızı Kart: Abdullah (dk. 69) (Kardemir Karabükspor)


Sarı Kartlar: Toykan, Arda (Karabükspor), İsmet (Bayburtspor)

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