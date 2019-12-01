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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ergene Velimeşespor : 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ergene Velimeşespor 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-mavili ekip bu sezon ilk beraberliğini aldı.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Cihan Ataş, Ufuk Uğurlu, Ozan Bekar


Kardemir Karabükspor: Halit, Arda, Sezer, Oğuz, Toykan (Ömer dk. 73), Fatih, Doğukan, Emre (Emre Erser dk. 50), Abdullah, Cihan (Barboros dk. 64) Berk


Ergene Velimeşespor: Gökhan, Baran, İbrahim, Mert, Savaş (Onat dk. 46), Burhan (Sergen dk. 73), Sabutay, Sinan, Eser, Serkan, Muhammet


Kırmızı kart: Doğukan (dk. 41) (Karabükspor)


Sarı kartlar: Emre, Halit (Karabükspor), Muhammet (Ergene Velimeşespor)

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