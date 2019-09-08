TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Oğuz Akyüz
Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Emre Eser, Sezer Gündüz, Ömer Çelik (Nazmican Başkara dk. 74), Melih Aslan, Doğukan Sabih Toksöz (Toykan Topuz dk. 81 ?), Ömer Faruk Yaylacı, Abdullah Sezgin, Barbaros Kılıç (Fatih Kızılay dk. 65), Batuhan Kurt
Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Götepe, Makail Koçak, Ahmet Ergün, Akın Akman (Burak Çolak dk. 63) , Gökay Iravul (Ömer Esenkaya dk. 87 ?), Hasan Ahmet Sari (Lokman Erdoğan dk. 18), Eyüpcan Delibalta, İbrahim Alan, Erçin Ilgaz, Alaettin Tur, Mehmet Atik
Gol: Hasan Ahmet Sari (dk. 12) (Etimesgut Belediyespor)
Kırmızı kart: Eyüpcan Delibalta (dk. 90+3) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Doğukan Sabih Toksöz, Emre Eser, Sezer Güdüz, Nazmican Başkara, Arda Belen (Kardemir Karabükspor), Gökay Iravul, Mehmet Atik (Etimesgut Belediyespor)