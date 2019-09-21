TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Kardemir Karabükspor sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Hasan Erdoğan
Kardemir Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Emre Eser (Nazmican dk. 77), Sezer Gündüz, Ömer Çelik, Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Barbaros Kılıç (Melih dk. 80 ?), Fatih KızılayX (Oğuz dk. 65), Batuhan Kurt
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Gökhan Çalışır, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan (Ali dk. 90 ?), Gürcan Gözüm (İzlem dk. 61), Eren Taşkın, Volkan Kesim, Metehan Mertöz (Kıvanç dk. 62)
Gol: Kıvanç (dk. 74) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Emre, Batuhan, Cihan, Arda (Karabükspor), Eren, Mahsun, İzlem, Kıvanç, Göksu (Eyüpspor)