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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Ozan Bileyici, Salim Şanlıer, Sefa Özcan


Kardemir Karabükspor: Halit, Arda, Tuğrul, Emre Işık (Ali Kemal dk. 79), Berkay, Oğuz, Doğukan (Toykan dk. 71), Ömer Faruk, Abdullah, Cihan (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay


Niğde Anadolu FK: Muhammet, Rıza, Metehan, Ali Mert (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel (Mustafa dk. 57), Atalay Yıldırım (Bayram dk. 79), Hüseyin, Altar Han, Emir Can, Berkin, Recep


Gol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)


Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK)

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