TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Niğde Anadolu FK: 1

Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında konuk ettiği Niğde Anadolu FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ozan Bileyici, Salim Şanlıer, Sefa Özcan

Kardemir Karabükspor: Halit, Arda, Tuğrul, Emre Işık (Ali Kemal dk. 79), Berkay, Oğuz, Doğukan (Toykan dk. 71), Ömer Faruk, Abdullah, Cihan (Nazmican dk. 88 ?), Fatih Kızılay

Niğde Anadolu FK: Muhammet, Rıza, Metehan, Ali Mert (Yusuf Can dk. 89 ?), Atalay Gürel (Mustafa dk. 57), Atalay Yıldırım (Bayram dk. 79), Hüseyin, Altar Han, Emir Can, Berkin, Recep

Gol: Emir Can (dk. 84) (Niğde Anadolu)

Sarı Kartlar: Berkay, Abdullah, Ömer Faruk, Toykan (Karabükspor), Metehan, Ali Mert (Niğde Anadolu FK)