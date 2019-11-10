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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sakaryaspor : 5

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'a 5-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Ferdi Karadoruk, Murat Erölmez


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Sezer, Tuğrul , Emre, Oğuz, Toykan (Melih Berat dk. 59), Abdullah, Cihan (Berkay Yılmaz dk. 77 ?), Berk (Ömer dk. 68 ), Batuhan


Sakaryaspor: Oğuz, Canberk, Özgür (Orkun dk. 39), Abdulaziz (Okan dk. 72), Taşkın, Berk İsmail, Aydın, Yaser (Zeki dk. 81), Denis, Berkay, Ümit


Goller: Berkay (dk. 16), Berk İsmail (dk. 54 pen. v76), Yaser (dk. 58), Denis (dk. 83) (Sakaryaspor)


Sarı kartlar: Sezer, Arda (Karabükspor), Denis, Ümit (Sakaryaspor)

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