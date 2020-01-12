TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde eden Kardemir Karabükspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Alper Oran, Serdar Soydan, Serhat Sağır
Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Berkay, Oğuz, Toykan (Emre 90+3 ?), Fatih, Doğukan, Ömer, Abdullah, Cihan (Ömer Çelik dk. 60), Fatih Kızılay (Tuğrul dk. 90 ?)
Sivas Belediyespor: Sercan, Ercüment (Taner dk. 87 ?), Mustafa, Muhammet (Onur dk. 61), Gencay (Mehmet Fatih dk. 76), Serkan, Kerem, Osman, Şevki, Fatih, Mete
Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, Abdullah, Cihan, Berkay, Olcay (Karabükspor), Fatih Çolak, Mete, Onur, Şevki (Sivas Belediyespor)