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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Sivas Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 18. hafta mücadelesinde eden Kardemir Karabükspor, sahasında ağırladığı Sivas Belediyespor ile golsüz berabere kalarak puanını 2'ye yükseltti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Alper Oran, Serdar Soydan, Serhat Sağır


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Berkay, Oğuz, Toykan (Emre 90+3 ?), Fatih, Doğukan, Ömer, Abdullah, Cihan (Ömer Çelik dk. 60), Fatih Kızılay (Tuğrul dk. 90 ?)


Sivas Belediyespor: Sercan, Ercüment (Taner dk. 87 ?), Mustafa, Muhammet (Onur dk. 61), Gencay (Mehmet Fatih dk. 76), Serkan, Kerem, Osman, Şevki, Fatih, Mete


Sarı Kartlar: Fatih Kızılay, Abdullah, Cihan, Berkay, Olcay (Karabükspor), Fatih Çolak, Mete, Onur, Şevki (Sivas Belediyespor)

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