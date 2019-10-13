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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Tuzlaspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 8. haftasında sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Bayram Başkan, Sezgin Altun, Eren Özçelik


Kardemir Karabükspor: Halit, Arda Belen, Sezer Gündüz, Tuğrul Yavaşçı, Emre Eser, Toykan Topuz (Ömer Çelik dk. 61), Doğukan Toksöz (Melih dk. 74), Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Berk Kervan, Batuhan Kurt


Tuzlaspor: Bayram, Yasin (Umut Sönmez dk. 61), Bülent, Sadık (Devrim Taşkaya dk. 46), Gökcan, Mehmet, Göksu (Abdullah dk. 86 ?), Muhammed, Erdinç, Kemal, Gökhan


Goller: Bülent Uzun (dk. 66), Mehmet (dk. 88) (Tuzlaspor)


Sarı Kartlar: Sezer Gündüz, Cihan Aydın, Halit, Ömer Çelik (Kardemir Karabükspor), Göksu, Yasin, Muhammed, Bülent Uzun (Tuzlaspor)

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