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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 4

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Vanspor'a 4-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Vural Gül, Kadir Kantekin


Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Berkay, Oğuz (Toykan dk. 76), Emre (Barbaros dk. 83 ?), Fatih, Doğukan, Ömer, Abdullah, Cihan, Fatih Kızılay (Sezer dk.63)


Vanspor: Yasin, Nuri, Batuhanx, Serdar, Samet, Tunç (Mehmet dk. 62), Sıddık, Tarık (Enes dk. 46), Oktay (Maksut dk. 80 ?), Barış Gök, Barış


Goller: Batuhan (dk. 16, 74 ve 90+3), Sıddık (dk. 86) (Vanspor)


Sarı Kartlar: Fatih Tultak, Olcay (Karabükspor), Barış Gök (Vanspor)

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