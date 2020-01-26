TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 4

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 20. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Vanspor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Vural Gül, Kadir Kantekin
Kardemir Karabükspor: Olcay, Arda, Berkay, Oğuz (Toykan dk. 76), Emre (Barbaros dk. 83 ?), Fatih, Doğukan, Ömer, Abdullah, Cihan, Fatih Kızılay (Sezer dk.63)
Vanspor: Yasin, Nuri, Batuhanx, Serdar, Samet, Tunç (Mehmet dk. 62), Sıddık, Tarık (Enes dk. 46), Oktay (Maksut dk. 80 ?), Barış Gök, Barış
Goller: Batuhan (dk. 16, 74 ve 90+3), Sıddık (dk. 86) (Vanspor)
Sarı Kartlar: Fatih Tultak, Olcay (Karabükspor), Barış Gök (Vanspor)