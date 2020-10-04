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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Elazığspor: 3

Misli.

com TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin üçüncü haftasında sahasında konuk ettiği Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Cihan Ataş, Mücahit Adem Çeleibi, Çağrı Yıldırım


Kardemir Karabükspor: Halit Tokur, Sezer Gündüz, Emre Eser (Muhammet Emin dk. 86 ?), Toykan Topuz, Melih Berat Arslan, Ömer Faruk Yaylacı Nazmican Başkara (Yasin Tabak dk.46), Ömer Çelik (Ahmet Karataş dk. 56), Tuğrul Yavaşçı, Ömer Faruk Yılmaz, Berk Kervankıran (Cihan dk. 55)


Elazığspor :Ahmet, Onur, Ömer Faruk Aldemir, Murat Ceylan (Selim Enes dk. 83 ?), Kadir, Muhammed (Fırat Sefa), Ömer Yıldız (Eren dk. 72), Cengizhan Akgün (Cihan dk. 90 ?), Hebat, Tufan, Kadir


Goller : Melih Berat (dk. 63) (Karabükspor) Cengizhan (dk.9, 51), Muhammed (dk.38) (Elazığspor)


Sarı Kartlar : Toykan, Ömer Yaylacı , Yasin (Karabükspor), Hebat, Tufan, Selim Enes (Elazığspor)

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