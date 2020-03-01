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TFF 2. Lig: Kardemir Karabükspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, Kırşehir Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Hüseyin Gökberk Arslan, Cemalettin Gündoğdular, Hakan Bektaş


Kardemir Karabükspor: Ferhat, Arda, Tuğrul, Emre Eser (Emre Işık dk. 69), Berkay, Oğuz (Sezer dk. 81 ?), Doğukan, Ömer Faruk (Fatih Kızılay dk. 71), Abdullah, Cihan, Berk


Kırşehir Belediyespor: Deniz, Birol, Emrah, Ahmet, Erbay, Sefa (Serhat dk. 81 ?), Oğuzhan (Berkay Öztuvan dk. 58), Yaşar (Abdulkadir dk. 65), Turan, Onur, Mert


Goller: Arda (dk. 90+2) (Karabükspor), Mert Çelik (dk. 57), Turan (dk. 79) (Kırşehir Belediyespor)


Sarı Kartlar: Doğukan, Cihan, Berkay, Berk (Karabükspor), Oğuzhan, Ahmet, Erbay (Kırşehirspor)

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