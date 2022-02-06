İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ağrı 1970 spor: 6

TFF 3.

Lig 3.Grup 21. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 spor'a 6-0 mağlup oldu



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Sabit Selvi, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Ali Vardar


Kardemir Karabükspor: Halit, Sezer, Doğukan (Emir dk. 88 ?), Melih Berat, Serkan,Ahmet Enes (Furkan Can dk. 61), Furkan Övün, Ali Kemal, Mustafa Akca, Seyithan, Yasin (Hasan dk. 68)


Ağrı 1970 spor: Sefa, Can, Uğur (Mehmet dk. 78), Önder, Oğulcan (Mücahit dk. 78), Burak (Haluk dk. 68), Ali (Kaan dk. 46), Seyit, Muhammet, Oğuzhan, Furkan (Serhat dk. 68)


Sarı Kart: Ali Kemal, Sezer (Karabükspor)


Goller: Uğur (dk. 2), Önder (dk. 59 ve 64), Haluk (dk. 73 ve 83), Serhat (dk. 89) (Ağrıspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.