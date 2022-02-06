TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ağrı 1970 spor: 6

TFF 3.
Lig 3.Grup 21. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Ağrı 1970 spor'a 6-0 mağlup oldu
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Sabit Selvi, Abdullah Melih Karaduman, Mehmet Ali Vardar
Kardemir Karabükspor: Halit, Sezer, Doğukan (Emir dk. 88 ?), Melih Berat, Serkan,Ahmet Enes (Furkan Can dk. 61), Furkan Övün, Ali Kemal, Mustafa Akca, Seyithan, Yasin (Hasan dk. 68)
Ağrı 1970 spor: Sefa, Can, Uğur (Mehmet dk. 78), Önder, Oğulcan (Mücahit dk. 78), Burak (Haluk dk. 68), Ali (Kaan dk. 46), Seyit, Muhammet, Oğuzhan, Furkan (Serhat dk. 68)
Sarı Kart: Ali Kemal, Sezer (Karabükspor)
Goller: Uğur (dk. 2), Önder (dk. 59 ve 64), Haluk (dk. 73 ve 83), Serhat (dk. 89) (Ağrıspor)