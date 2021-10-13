TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Belediye Derincespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Belediye Derincespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Metin Ateş, Harun Günaydın, Yunus Çiftçi
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Doğukan, Melih Berat (Furkan dk. 81 ?), Serkan (Muhammed Emin dk. 78), Ahmet Enes (Furkan Can dk. 78), Furkan Övün, Ali Kemal, Ömer Faruk Yaylacı, Mustafa Akca, Yasin
Belediye Derincespor: Taha, Hasan, Efe, Ufukcan (Mesut dk. 89 ?), Mehmet (Uğurcan dk. 80 ?), Melih (Fatih dk. 89 ?), İlker, Berkay, Enes (Mert dk. 80 ?), Sercan, Sefa (Ramazan dk. 70)
Gol : Mehmet Tosun (dk. 67) (Derincespor)
Sarı kartlar: Serkan, Mustafa, Furkan Can (Karabükspor), Uğurcan (Derince)