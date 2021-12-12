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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Ceyhanspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 16. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Ceyhanspor ile golsüz berabere kalarak bu sezon ilk puanını elde etti.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Abdullah Akyıldız, Gürcan Dönmez, Nurettin Taşkesen


Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Melih Berat, Serkan, Furkan Can (Davut dk. 46, Ömer dk. 90 ?), Furkan, Ali Kemal (Hasan Fehmi dk. 90 ?), Mustafa Akca (Furkan Erdağı dk. 83 ?), Seyithan (Emin dk. 62), Yasin, Ahmet Yusuf


Ceyhanspor: Enes, Zekeriya, Mert, İbrahim, Burak, Berkay, Mahsun, Emircan (Metehan dk. 67), Muhammet, Abdurrahman (Sinan dk. 90+4 ?), Yunus


Sarı kartlar: Seyithan, Emin, Ömer (Karabükspor), Muhammet, Yunus, Mert (Ceyhanspor)

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