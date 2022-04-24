TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Gümüşhanespor : 2

TFF 3.
Lig 3. Grup 32. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Gümüşhanespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Volkan Şeker, Yiğit Çam, Ömer Karakaya
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Serkan, Furkan Erdağı (Hasan dk. 75) , Furkan Övün, Doğukan (Mikail dk. 90 ?), Ahmet Yusuf (Zahid dk. 89 ?), Ali Kemal, Ahmet Enes, Mustafa Akca (Mert Ali dk. 89 ?), Yasin (Arda dk. 75)
Gümüşhanespor: Cengiz, Sancar, Abdurrahman, Nasrullah, Mahmuthan, Güray, Kaan (Berkant dk. 70), Murat (Burak dk. 89 ?), Mustafa (Nasrullah dk. 90+5 ?), Raif (Batuhan dk. 70), Yusuf (Emre dk. 90+5 ?)
Goller: Mustafa (dk. 10), Abdurrahman (dk. 19) (Gümüşhanespor)
Sarı Kart: Yasin, Mustafa, Doğukan, Ali Kemal, Olcay, Furkan Övün, Serkan, Ahmet Enes, Sezer, (Karabükspor), Mahmuthan, Batuhan, Murat (Gümüşhanespor)