TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - İçel İdmanyurduspor: 5

Lig 3. Grup'un 30. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı İçel İdmanyurduspor'a 5-0 mağlup oldu. Maça gelen mavi ateş taraftarları ise küme düştükleri için geçtiğimiz haftalarda helva dağıtan kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'i protesto ederek istifa tezahüratlarında bulundu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Hakan Eygü, Ahmetcan Akkoyun

Kardemir Karabükspor: Halitx, Sezer, Doğukan (Arda dk. 81 ?) Melih Berat (Hasan dk. 75), Serkan, Ahmet Enes, Furkan Can (Mert Ali dk. 56), Furkan Övün (Davut dk. 81 ?), Ali Kemal, Mustafa, Seyithan, Yasin Tabak (Efe dk. 74)

İçel İdmanyurduspor: Sertaç, Gökcan, Muhammed (Berkay dk. 55), Sabit (Ömer dk. 60), Furkan (Batuhan dk. 55), Erhan, Özkan, Murat, Aslan, Umut (Nurettin dk. 60), Serhat (Ömer Önder dk. 75)

Goller: Murat Can (dk. 38 pen. ve 45+1), Umut (dk. 39), Batuhan (dk. 57), Nurettin (dk. 74) (İçel idmanyurdu)

Sarı kartlar: Doğukan (Karabükspor), Sertaç (İçel İdmanyurdu)