İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 4

TFF 3.

Lig 3.Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Karbel Karaköprü Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Gökhan Alkayalar, İsmail Semih İleri, Mustafa Çevik


Kardemir Karabükspor: Halit, Sezer, Doğukan, Furkan Can (Mustafa dk. 46), Ahmet Enes, Furkan Övün, Ömer Yaylacı, Furkan Erdağı (Melih dk. 78), Seyithan, Ahmet Yusuf, Yasin


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen, Umut, Emre Karadağ, Ahmet, Fikret, Emre Aydın (Mehmet dk 84 ?), Doğacan, Halil (Fahri dk. 84 ?), Fevzi (Batuhan dk. 77), Emre Yıldırım (Oğuzhan dk. 88 ?), Abdurrahman


Goller: Doğacan (dk. 14 ve 64), Umut (dk. 81 pen.), Batuhan (dk. 90) (Karbel Karaköprü Belediyespor)


Sarı Kartlar: Ömer Faruk, Doğukan, Furkan (Karabükspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.