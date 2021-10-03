TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karşıyaka: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 5. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka'ya 4-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Cihan Ataş, Mustafa Çevik, Tahir Yalçın
Kardemir Karabükspor : Olcay, Sezer, Doğukan (Hasan Fehmi dk. 78), Serkan (Davut dk. 78), Ahmet Enes Karataş (Emin dk. 56), Furkan Övün, Furkan Can (Melih dk. 64), Furkan Erdağı, Mustafa Akca (Seyithan dk. 56), Ahmet Yusuf, Yasin
Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Abdulkadir (Alperen dk. 64), Batuhan, Namık (Ertuğrul dk. 46), Mustafa, Metin (Burak dk. 46), Okan (İlyas dk. 75), İhsan, Özgür, Muhammet (Caner dk. 64)
Goller: Abdulkadir (dk. 15), Okan (dk. 26 - 37), Özgür (dk. 60) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ahmet Enes (Karabükspor), Özgür, Cenk (Karşıyaka)