TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 5

Lig 3. Grup'un 25. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor 5-0 mağlup oldu. Ligde 1 puan ile son sırada yer alan kırmızı-mavili ekip mağlubiyet sonucu matematiksel olarak BAL'a düşmesi kesinleşti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Nabi İzci, Suat Fidan, Yakup Erdoğan

Kardemir Karabükspor : Olcay, Sezer, Hasan (Furkan Can dk. 62), Doğukan (Emin dk. 78), Mert Ali, Serkan, Ahmet Enes (Efe dk. 81 ?), Furkan Övün, Mustafa, Seyithan, Yasin Tabak

Kırıkkalespor: Yunus Emre, Doğukan, Buğra (Ahmet dk. 78), Seyit, Fatih, Onur (Ufukcan dk. 46), Serkan (Osman dk. 67), Uğur (Yiğit dk. 79), Yasin Reis, Ali Kemal, Reha (Osman Destan dk. 67)

Goller: Onur (dk.2), Reha (dk. 49 ve 70), Yasin (dk.74), Ali Kemal (dk. 90+2) (Kırıkkalespor)