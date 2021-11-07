TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Mardin 1969: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 11. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Mardin 1969 Spor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Cansu Tiryaki, İsmail Semih İleri, Erol Ernek
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Doğukan, Melih Berat (Muhammed Emin dk. 83 ?), Serkan, Ahmet Enes, Furkan Övün, Ali Kemal (Furkan Erdağı dk. 83 ?), Ömer Yaylacı, Mustafa Akca (Ahmet dk. 66), Yasin (Furkan Can dk. 66)
Mardin 1969: Sercan, Rıdvan, Burak (Mehmet dk. 84 ?), Mustafa (Vedat dk. 65), Abdulkadir, Ayhan, Kağan, Ramiz, Sercan Besler, Nimet, Özgür (Hebat dk. 65)
Goller: Abdulkadir (dk. 16), Rıdvan (dk. 37 pen.) (Mardin 1969)
Sarı kartlar: Ali Kemal, Serkan, Ömer (Karabükspor), Nimet, Ayhan, Özgür (Mardinspor)