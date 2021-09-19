TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Modafenspor: 3

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 3. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Modafenspor'a 3-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Sabit Selvi, Ali Kılıç, Semih Kocaman
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer (Davut dk. 57), Doğukan, Serkan (Hasan Fehmi dk. 69) Furkan Övün (Furkan Can dk. 69), Ali Kemal, Ömer Yaylacı, Mustafa (Furkan Erdağı dk. 88 ?), Seyithan, Ahmet Yusuf, Yasin (Melih Berat dk. 57)
Modafenspor: Rasim, Hasan Ozan, Emirhan (Eren dk. 58), Yunus Emre (Efe dk. 85), Ömer, Hüseyin, Taha, Emrecan (Mustafa dk. 82 ?), Muhammed (Emirhan Adak dk. 82 ?), Orhan (Barın dk. 85 ?)
Goller: Orhan (dk. 11), Yunus Emre (dk. 45), Emrecan (dk. 78) (Modafenspor)
Kırmızı kartlar: Ali Kemal (dk. 62), Hasan Ozan (dk. 30) (Modafenspor)