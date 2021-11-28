TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Orduspor 1967 SK: 4

TFF 3.
Lig 3. Grup 14. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında karşılaştığı Orduspor 1967'ye 4-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Burak Kaplan, Uğur Aydoğdu, Cemal Can Çakır
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Doğukan (Hasan dk. 74), Melih Berat, Serkan, Ahmet Enes (Ömer Yaylacı dk. 46) , Ali Kemal (Furkan dk. 52), Davut (Furkan Övün dk. 46), Mustafa Akca ,Yasin, Yusuf
Ordu 1967: Ferhat, Ahmet (Ömercan dk. 85 ?) , Serhat (Orhan dk. 81 ?), Oğuz (Asil dk. 85 ?), Muhammed (Seçim dk. 70), Yağız, Eren, Mustafa (Görkem dk. 70), Eray, Cevatcan, Kadir,
Goller: Ali Kemal (dk. 21 k.k.), (Karabükspor), Yağız (dk. 29), Oğuz (dk. 66), Seçim (dk. 77) (Ordupsor)
Kırmızı kart: Kadir (dk. 82) (Orduspor)
Sarı kartlar: Doğukan, Serkan, Sezer, Ali Kemal, Olcay (Karabükspor), Kadir (Orduspor)