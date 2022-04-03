TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

TFF 3.
Lig 3. Grup'un 29. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'a 5-0 mağlup oldu.
Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Murat Ercan, Ahmet Bingöl, Samet Kaya
Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Muhammet Emin (Doğukan dk. 46), Melih Berat (Mikail dk. 79 ?), Serkan, Furkan Can (Furkan Övün dk. 14), Davut (Ahmet Enes dk. 46), Mustafa, Seyithan (Furkan Erdağı dk. 79), Ahmet Yusuf, Yasin Tabak
Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: Bilal, Buğra, Miraç, Emre (Nailcan dk. 79), Adnan, Volkan (Onur dk. 79), Ömer, Temel (Bora dk. 27), Tugay (Fırat dk. 71), Serkan, Oktay (Fatih dk. 71)
Goller: Oktay (dk. 38), Tugay (dk. 45+3 ve 69), Miraç (dk. 47), Adnan (dk. 76) (Ofspor)
Sarı kartlar: Muhammet Emin, Serkan (Karabükspor), Fatih (Ofspor)