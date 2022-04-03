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TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: 5

TFF 3.

Lig 3. Grup'un 29. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'a 5-0 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu


Hakemler: Murat Ercan, Ahmet Bingöl, Samet Kaya


Kardemir Karabükspor: Olcay, Sezer, Muhammet Emin (Doğukan dk. 46), Melih Berat (Mikail dk. 79 ?), Serkan, Furkan Can (Furkan Övün dk. 14), Davut (Ahmet Enes dk. 46), Mustafa, Seyithan (Furkan Erdağı dk. 79), Ahmet Yusuf, Yasin Tabak


Yeşil Yurt D.Ç Ofspor: Bilal, Buğra, Miraç, Emre (Nailcan dk. 79), Adnan, Volkan (Onur dk. 79), Ömer, Temel (Bora dk. 27), Tugay (Fırat dk. 71), Serkan, Oktay (Fatih dk. 71)


Goller: Oktay (dk. 38), Tugay (dk. 45+3 ve 69), Miraç (dk. 47), Adnan (dk. 76) (Ofspor)


Sarı kartlar: Muhammet Emin, Serkan (Karabükspor), Fatih (Ofspor)

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